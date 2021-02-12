В Мордовии продолжается вакцинация населения от коронавируса

Первые два транша вакцины от коронавируса в Мордовии были полностью израсходованы.

В настоящее время в работе находится третий транш, включающий в себя 5040 комплектов.

Все желающие могут записаться на прививку на портале государственных услуг, в случае отсутствия свободных слотов можно оформить лист ожидания.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поручил министерству здравоохранения республики и руководителям муниципальных образований продолжить контроль за вакцинацией приоритетных групп населения – граждан 65+, людей с хроническими заболеваниями, а также медицинских работников, работников образования и социальной сферы.

Также читайте о том, что в Мордовии замедляется темп прироста новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: e-mordovia.ru