Артем Здунов поздравил с победой бойца лиги смешанных единоборств UFC Рината Фахретдинова

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 11 февраля встретился с бойцом смешанных единоборств Ринатом Фахретдиновым.

Стоит упомянуть, что в январе этого года уроженец села Белозерье Ромодановского района одержал победу на международном турнире в Абу-Даби и был приглашен продолжить свою спортивную карьеру в ведущую мировую лигу смешанных единоборств.

Артем Здунов поздравил Рината Фахретдинова с высоким достижением, выразил восхищение его бойцовскими качествами и волей к победе, а также вручил спортсмену награду.

Глава региона также пригласил Рината Фахретдинова к сотрудничеству, причем подчеркнул, что оно должно быть не формальным, а реальным, имеющим конкретные, видимые результаты.

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Источник: e-mordovia.ru