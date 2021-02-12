В юго-западной части Саранска ограничат стоянку транспортных средств

В юго-западной части Саранска будет ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 12 февраля до 08:00 13 февраля, а также с 20:00 13 февраля до 08:00 14 февраля стоянка транспортных средств будет ограничена по ул. Энгельса на участке от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург, а также на участке от дома № 24Д до дома №24Б по ул. Ульянова.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru