Педагог из Рузаевки подозревается в краже ювелирных изделий у школьников

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в краже ювелирных изделий.

Стражами порядка было установлено, что 27-летняя жительница Рузаевки, являющаяся педагогом одной из школ города, с конца ноября прошлого года по февраль текущего года во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Девушка завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные изделия, которые обратно не возвращала.

Украденные изделия подозреваемая сдавала в ломбарды. Вырученные деньги девушка тратила на личные нужды. Предварительная сумма ущерба составила 117 тыс. рублей.

Также читайте о том, что житель Мордовии подозревается в краже мобильного телефона у своего приятеля.

Источник: 13.мвд.рф