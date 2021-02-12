В юго-западной части Саранска 14 февраля ограничат движение транспортных средств

В юго-западной части Саранска 14 февраля будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 19:00 13 февраля до 08:00 14 февраля будет исключена стоянка, остановка транспортных средств по ул. Энгельса от ул. Ульянова до ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (ул. Энгельса, 31);

С 08:00 до 15:00 14 февраля будет исключена стоянка, парковка и ограничено движение транспортных средств по ул. Энгельса от ул. Р. Люксембург до ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (ул. Энгельса, 31).

Данные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения во время проведения массовой лыжной гонки.

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Источник: adm-saransk.ru