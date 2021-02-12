Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии посетили музей

Вновь принятые на службу сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии посетили постоянно действующую экспозицию ведомства.

Экскурсовод довела до присутствующих информацию о том, что в фонде музея находится большое количество экспонатов, которые были собраны на протяжении многих лет.

Сотрудников заинтересовали редкие фотографии и документы, книги, карты, а также обмундирование разных лет, творческие работы, созданные руками осужденных, запрещенные предметы, изъятые у них.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su