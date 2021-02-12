Сотрудники ГИБДД провели занятия с личным составом УФСИН РФ по Мордовии

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Темниковский» провели занятия с личным составом лечебного исправительного учреждения №3 и лечебно-профилактического учреждения №21 УФСИН РФ по Мордовии по безопасности дорожного движения.

Основными целями указанных мероприятий стали повышение транспортной дисциплины среди личного состава и недопущение фактов правонарушений при управлении служебным и личным автотранспортом.

Начальник ОГИБДД Олег Елисейкин озвучил данные по аварийности в республике за 2020 год и начало 2021 года, довел до присутствующих обстановку, которая сложилась непосредственно на территории обслуживания районов.

Старший лейтенант полиции Татьяна Глухова продолжила выступление по теме, касающейся детского дорожно-транспортного травматизма.

В завершение мероприятия был показан видеофильм, пропагандирующий уважительные взаимоотношения между участниками дорожного движения.

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Источник: 13.fsin.su