В Саранске осужденный успешно сдал государственный экзамен

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии состоялась сдача государственного экзамена осужденным А. Сагандыковым.
Находясь на свободе, А. Сагандыков обучался в Брянском институте управления и бизнеса.
Оказавшись в местах лишения свободы, А. Сагандыков не прекратил обучение. Он отчислился с третьего курса Брянского института управления и бизнеса и перевелся в Открытый гуманитарно-экономический университет, где был успешно зачислен на третий курс по направлению «Юриспруденция».
На протяжении всего учебного процесса студент А. Сагандыков показывал хорошие знания. К намеченной цели шел уверенно, прикладывал максимум усердия и терпения, изучал предметы, старался.
Для проверки результатов освоения основной образовательной программы и оценки совокупности приобретенных студентом общекультурных и профессиональных компетенций за весь период обучения была назначена сдача государственного экзамена.
Сам экзамен проходил в режиме онлайн. В ходе экзамена студент уверенно отвечал на вопросы из билета, а также на заданные дополнительные вопросы.
Приемная комиссия ЧОУ ВО «Академия управления и производства» оценила ответы студента А. Сагандыкова на оценку «хорошо».
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Источник: 13.fsin.su