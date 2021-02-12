В Саранске прошла плановая эвакуация в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Парк»

В Саранске 11 февраля в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Парк» прошла плановая эвакуация.
Громкое звуковое оповещение заставило арендаторов торговых помещений оставить свои магазины и срочно покинуть здание.
Возгорание условно произошло на пятом этаже. Легенда гласила, что огонь вспыхнул в районе кинотеатра. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарного расчета ТРЦ возгорание было в кратчайшие сроки обнаружено и сразу же потушено.
Руководство торгового центра отмечает, что такие тренировки крайне необходимы, поскольку они помогают сотрудникам и посетителям грамотно регулировать свои действия в случае возникновения пожара.
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Источник: 13.mchs.gov.ru