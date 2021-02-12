Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Рузаевском районе

Рузаевской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту длительного устранения прорыва водопроводной трубы диаметром 500 мм, идущей из резервуара второго подъема артезианских скважин.

Указанная труба принадлежит АО «Водоканал», находится на перекрестке улиц Луговой и Советской с. Татарская Пишля Рузаевского района. Прорыв произошел ранним утром 5 февраля.

В результате прорыва была прекращена подача холодного водоснабжения в с. Татарская Пишля с 09:00 и Рузаевке с 16:00. Авария была устранена в 23:30.

В настоящее время межрайонной прокуратурой по указанным фактам проводится проверка. При наличии оснований материалы проверки будут направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

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Источник: epp.genproc.gov.ru