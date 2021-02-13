В Темникове горел автомобиль

В Темникове произошло возгорание автомобиля.
Вечером 12 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №64 горит автомобиль марки Land Rover Freelander 2000 года выпуска.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило моторный отсек транспортного средства.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru