Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в феврале нынешнего года 43-летний житель Саранска в принадлежащей ему квартире оформил фиктивную регистрацию на гражданина Таджикистана 1987 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 43-летнего горожанина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф