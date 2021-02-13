Полицейские изъяли наркотики у 32-летнего жителя Краснослободска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Краснослободска.
В Саранске стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Победы, задержали 32-летнего жителя Краснослободска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,85 г.
Мужчина сообщил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.
В отношении жителя Краснослободска было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф