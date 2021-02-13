В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 12 февраля. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №25А, расположенного по адресу – улица Победы. Пламя повредило мебель на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru