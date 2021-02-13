В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Ичалковского района.

Вечером 29 ноября прошлого года Курдюмов Петр Сергеевич 1963 года рождения, являющийся жителем села Кемля Ичалковского района, ушел с территории фермы, расположенной на окраине села Троицк Ковылкинского района. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что гражданин был одет в куртку черного цвета до пояса, темные штаны и ботинки черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83453) 2-17-44, 89997782111 или 02.

Также читайте о том, что полицейские изъяли наркотики у 32-летнего жителя Краснослободска.

Источник: 13.мвд.рф