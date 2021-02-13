В Саранске 14 февраля пройдет массовая лыжная гонка

В Саранске 14 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021».

Соревнования пройдут в новом формате. По причине сложной эпидемиологической обстановки было принято решение отказаться от традиционного массового старта. Старты будут проводиться по группам и по времени.

Соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонного комплекса Саранска (ул. Энгельса, д. 31).

Программа соревнований следующая: 10:00 - старт мужчины 2002 г.р. и старше (ведущие спортсмены) – 5 км; 10:20 - старт юноши 2003 г.р. и младше (ведущие спортсмены) – 5 км; 10:40 - старт женщины 2002 г.р. и старше (ведущие спортсмены) – 5 км; 11:05 - старт девушки 2003 г.р. и младше (ведущие спортсмены) – 5 км; 11:45 – парад открытия; 12:00 - старт VIP-забега; 12:00 - старт девушки 2003 г.р. и младше (массовый забег) – 3 км; 12:15 - старт юноши 2003 г.р. и младше (массовый забег) – 3 км; 12:30 - старт женщины 2002 г.р. и старше (массовый забег) – 3 км; 12:40 - старт мужчины 2002 г.р. и старше (массовый забег) – 3 км.

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Источник: adm-saransk.ru