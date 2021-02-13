В Саранске прошел городской этап конкурса «Ученик года»

В Саранске завершился городской этап конкурса «Ученик года», который ежегодно проводится среди учащихся девятых-одиннадцатых классов.

В указанном конкурсе приняли участие представители всех школ города.

Пять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, продемонстрировали свои умения и знания в формате мастер-класса «Формула успеха» и в «Интеллектуальном поединке».

Лучшей из лучших стала ученица одиннадцатого класса Лицея №7 Полина Шейнеман, которая и завоевала звание «Ученик года – 2021».

Полина Шейнеман будет представлять Саранск на республиканском этапе конкурса.

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Источник: adm-saransk.ru