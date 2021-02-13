Для нескольких десятков семей Темниковского района были закуплены пожарные извещатели

В Темниковском районе на постоянной основе работает межведомственная профилактическая группа, которая ведет разъяснительную работу с населением по соблюдению мер пожарной безопасности и обеспечению помещений первичными средствами пожаротушения.

Многодетные семьи, одинокие престарелые граждане и маломобильные группы населения являются одними из самых уязвимых, поэтому автономные пожарные извещатели для них становятся незаменимыми помощниками, но не все могут позволить себе купить такое устройство.

Помочь жителям Темниковского района решил индивидуальный предприниматель Владимир Коровин. Он закупил для 100 семей автономные извещатели.

В настоящее время проводится монтаж дымовых извещателей, в процессе установки гражданам объясняются все достоинства устанавливаемых приборов.

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Источник: 13.mchs.gov.ru