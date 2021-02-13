В Мордовии объявили оперативное предупреждение из-за резкого похолодания

В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 14 февраля по причине резкого понижения температуры воздуха.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ночное время столбики термометров в республике опустятся до 19 градусов ниже нуля.

Чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно. Важно держать в тепле ноги. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Темникове горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru