В Рузаевском районе сгорел жилой дом

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Поздним вечером 13 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Архангельское Голицыно. Загорелся жилой дом №31, расположенный по адресу – переулок Новый. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 110 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru