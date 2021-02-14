В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже терминала из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в похищении терминала из сетевого магазина.

По информации МВД, 2 августа прошлого года неизвестный гражданин похитил терминал сбора данных из сетевого магазина, расположенного по адресу – улица Миронова. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или местонахождении подозреваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 89276410700 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф