Жителя Саранска осудили за похищение асфальтобетонной смеси

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в присвоении асфальтобетонной смеси.

Было установлено, что в 2018 году 44-летний житель Саранска, являясь начальником участка строительной компании и имея доверенность на получение товарно-материальных ценностей, решил присвоить асфальтобетонную смесь, принадлежащую организации.

Преступник обратился к директору предприятия-производителя с просьбой указать в товарной накладной массу асфальтобетонной смеси, получаемой для строительной компании, превышающую её фактический размер. Последний, не догадываясь о преступных намерениях осужденного, на его предложение согласился.

В период с июля по сентябрь 2018 года преступник похитил 42 тонны строительного материала. Похищенную продукцию он продавал посредством объявлений. Ущерб, причиненный предприятию, составил более 140 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

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Источник: 13.мвд.рф