В Мордовии полицейские и общественники обсудили проведение совместных мероприятий

По инициативе Общественного совета при МВД по Мордовии состоялась встреча врача-нарколога Вадима Самылина и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Дмитрия Филатова.

Участники встречи обсудили вопросы проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании в подростковой и молодежной среде, а также пропаганду значимости здорового образа жизни.

Был утвержден план совместных мероприятий, включающих проведение с детьми и подростками обучающих лекций и семинаров, в том числе в режиме видео-конференц-связи.

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Источник: 13.мвд.рф