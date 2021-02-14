В Саранске загорелись надворные постройки и автомобиль

В Саранске произошел масштабный пожар.

Ранним утром 13 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Макаровка. На улице Зеленой загорелись автомобиль, баня, гараж и два сарая. Пламя повредило постройки и транспортное средство на общей площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru