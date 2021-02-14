В Мордовии сотрудники ГИБДД помогли водителю грузовика, попавшему в трудную ситуацию

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, оказавшемуся в затруднительной ситуации на дороге.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» Юрий Шлаев и Александр Сурайкин во время несения службы заметили на обочине грузовой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель грузовика пояснил, что у транспортного средства оборвался ремень привода газораспределительного механизма. Самостоятельно мужчина устранить поломку не мог по причине отсутствия запасного оборудования. Инспекторы оперативно связались с работниками ближайшего автосервиса и нашли подходящую деталь. В течение часа транспортное средство было отремонтировано.

Водитель поблагодарил инспекторов за оказанную помощь.

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Источник: 13.мвд.рф