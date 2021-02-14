В Лямбирском районе горели баня и сарай

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание бани и сарая.

Днём 13 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Первомайск. Возле дома №82, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись баня и сарай. Пламя повредило постройки на общей площади, составляющей 36 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина происшествия устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru