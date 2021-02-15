В Ельниках в результате ДТП пострадала 40-летняя женщина

В Ельниках произошло ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 14 февраля на улице Якушкина. По предварительной информации, 61-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Нива», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Киа».

Пострадала 40-летняя женщина, управлявшая иномаркой. Гражданка была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф