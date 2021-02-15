В Ромоданово был задержан пьяный водитель иномарки

В Ромоданово сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Днём 13 февраля возле дома №43, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен автомобиль марки «Ниссан-Кашкай». За рулем транспортного средства находился 36-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ельниках в результате ДТП пострадала 40-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф