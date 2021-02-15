В Саранске обсудили уборку города

На оперативном совещании, прошедшем в администрации Саранска 15 февраля, руководители профильных структурных подразделений отчитались о ходе уборки придомовых и муниципальных территорий.

Подъезды и подходы к школам и детским садам расчищены, проводится обработка противогололедными материалами. Кроме того, при необходимости проводятся работы по устранению ледяных наростов с кровель образовательных организаций.

Главы районных администраций сообщили, что уборка придомовых территорий ведется в штатном режиме.

За минувшую неделю административно-технической инспекцией по зимней уборке придомовых территорий выдано 13 предписаний, в том числе 4 – в выходные. Составлен один протокол за ненадлежащее содержание входной зоны торговой точки.

Также в период с 8 по 14 февраля собственникам нежилых помещений было выдано 19 предписаний об устранении недочетов по зимней уборке входных групп и прилегающих территорий, составлено 2 протокола. Мониторинг проводился в юго-западной части города: проспект 50 лет Октября, улицы М. Расковой, Попова и Ульянова.

Глава городской администрации Пётр Тултаев поручил и дальше продолжать рейды по проверке качества уборки прилегающих территорий к торгово-офисным помещениям.

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Источник: adm-saransk.ru