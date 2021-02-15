В юго-западной части Саранска ограничат движение транспортных средств

На территории юго-западной части Саранска будет ограничено движение транспортных средств.
В период с 08:00 до 20:00 16 февраля движение будет ограничено по ул. Попова от улицы Энгельса до улицы М. Расковой,
С 20:00 15 февраля до 08:00 16 февраля, с 20:00 16 февраля до 08:00 17 февраля ограничение будет действовать по ул. Серадзской от проспекта 50 лет Октября до улицы Ульянова.
Рассматриваемое ограничение вводится по причине проведения работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru