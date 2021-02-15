В Саранске в январе в медвытрезвитель было доставлено 269 человек

На оперативном совещании в администрации Саранска была обсуждена работа медвытрезвителя.

Лица в состоянии алкогольного опьянения доставляются в «Уют» ежедневно. За январь было доставлено 269 человек, из них 168 размещено.

Как правило, на ночлег в медвытрезвителе под присмотром медицинского работника остаются те, кто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может самостоятельно добраться до места жительства. Плата за нахождение в медвытрезвителе не берется, но составляется протокол об административном правонарушении.

Бюджету города содержание медвытрезвителя в год обходится примерно в 8 млн рублей. Штрафы, которые налагаются на пациентов медвытрезвителя, поступают в федеральный бюджет.

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил вести постоянный мониторинг количества граждан, поступающих в медвытрезвитель, а также анализировать опыт других городов в этом вопросе.

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Источник: adm-saransk.ru