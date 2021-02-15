В Саранске заболеваемость ОРВИ среди учащихся школ и воспитанников детсадов не выросла

По сравнению с показателями прошлого года заболеваемость ОРВИ в Саранске среди учащихся школ и воспитанников детских садов не выросла.

Закрытых на карантин по ОРВИ классов в школах и групп в детских садах нет. Случаев заболевания гриппом, по данным на сегодняшний день, не зафиксировано.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что ношение масок распространению гриппа тоже препятствует, а также отметил, что тогда, когда речь заходит о вакцинации от коронавирусной инфекции, каждый должен понимать, что рискует здоровьем, если не привьется.

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Источник: adm-saransk.ru