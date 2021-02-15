В Саранске продолжаются рейды, направленные на предотвращение распространения коронавируса

В Саранске продолжаются рейды и мониторинг, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

За минувшую неделю было проверено 267 единиц общественного транспорта, 100 замечаний пассажирами устранено на месте, на нарушителей составлено 4 протокола.

Продолжаются рейды по проверке соблюдения действующих профилактических мер в легковом такси. С 8 по 14 февраля было вынесено 15 замечаний, из них 11 на водителей такси.

Также за прошлую неделю был проведен мониторинг в отношении 102 объектов торговли, общепита, сферы услуг, аптек. Составлено 3 акта фиксации нарушений за обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты.

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил чаще проводить рейды на рынках города, а особое внимание обратить на соблюдение введенных мер безопасности в торговых павильонах по продаже мяса и других продовольственных товаров.

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Источник: adm-saransk.ru