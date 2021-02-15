В Саранске продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах

Главы районных администраций Саранска доложили, что санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах ведется.

Мониторинг качества дезинфекции проводится ежедневно, в том числе посредством обзвона представителей собственников МКД.

При выявлении недочетов во время рейдов или поступлении жалоб от домкомов замечания управляющими компаниями оперативно устраняются.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжаются рейды, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Источник: adm-saransk.ru