В Саранске продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах

Главы районных администраций Саранска доложили, что санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах ведется.
Мониторинг качества дезинфекции проводится ежедневно, в том числе посредством обзвона представителей собственников МКД.
При выявлении недочетов во время рейдов или поступлении жалоб от домкомов замечания управляющими компаниями оперативно устраняются.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru