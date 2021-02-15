Мэр Саранска напомнил, что мораторий на рукопожатия никто не отменял

Пётр Тултаев во время оперативного совещания в администрации Саранска заявил, что введенные из-за коронавирусной инфекции профилактические меры должны соблюдаться всеми неукоснительно.

Градоначальник сообщил, что он часто становится свидетелем того, что люди пренебрегают мерами безопасности. Например, пожимают руки. Мэр напомнил, что мораторий на рукопожатия никто не снимал.

Пётр Тултаев призвал горожан беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru