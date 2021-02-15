Жительница Атяшево добровольно выдала гладкоствольный одноствольный обрез охотничьего ружья

В Мордовии местная жительница добровольно выдала гладкоствольный одноствольный обрез охотничьего ружья.

В дежурную часть полиции Атяшевского района недавно обратилась 45-летняя местная жительница, которая пояснила, что по просьбе знакомого хранила оружие в своей квартире около 1,5 лет. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин, передавший женщине обрез. Им оказался 46-летний житель села Тарасово Атяшевского района.

Органами дознания ММО МВД РФ «Ардатовский» в рамках расследования было установлено, что в 2016 году мужчина приобрел частный дом в указанном селе и во время ремонта обнаружил одноствольное охотничье ружье. Гражданин спилил ножовкой часть ствола, отделил приклад и изготовил обрез, пригодный для производства выстрелов. Хранил он его на чердаке своей бани, расположенной на придомовой территории, более трех лет. В июле 2019 года подозреваемый познакомился с жительницей Атяшево и попросил её на некоторое время оставить обрез у себя. Женщина не отказалась и спрятала оружие за холодильником в своей квартире.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф