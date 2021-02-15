Жительница Торбеевского района фиктивно прописала в своем доме женщину

В Торбеевском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме женщину.

Участковым уполномоченным ММО МВД РФ «Торбеевский» было установлено, что в конце января нынешнего года 36-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме, расположенном на территории села Слаим, гражданку России 1950 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф