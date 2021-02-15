Житель Большеигнатовского района подозревается в хранении наркотиков

В Большеигнатовском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в хранении наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что осенью прошлого года 41-летний житель села Горки обнаружил в поле несколько кустов дикорастущей конопли. С целью личного употребления мужчина сорвал растения, высушил их в надворной постройке, расположенной рядом с домом, часть измельчил и спрятал в пакет, оставив на хранение.

Растительное вещество зеленого цвета и измельченная смесь были обнаружены и изъяты сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Общая масса изъятого вещества составила более 29 г.

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Источник: 13.мвд.рф