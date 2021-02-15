В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Кочкурово.

Тулаев Виталий Николаевич 1977 года рождения, являющийся жителем Кочкурово, 2 января нынешнего года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Сообщение об исчезновении мужчины в полицию поступило 9 февраля от его сестры.

Известно, что гражданин склонен к ведению бродяжнического образа жизни. Мобильный телефон мужчина оставил дома.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)38-59-48, 8(83439) 2-10-48 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф