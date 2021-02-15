Неизвестная мошенница оставила без денег предпринимателя из Мордовии

В Мордовии предприниматель стал жертвой неизвестной мошенницы.

Некоторое время назад 38-летний предприниматель из Лямбирского района решил воспользоваться известным онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков для перевозки семян в Рязанскую область. Мужчина оформил заявку, на которую откликнулась некая Наталья, которая сообщила, что в скором времени едет из Саранска в Рязань. За перевозку мошенница запросила 1 тыс. рублей и переслала потерпевшему ссылку, по которой последний перешел на сайт, где ввел данные своей банковской карты. После этого со счета мужчины были списаны денежные средства в сумме 59 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф