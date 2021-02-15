Жительница Рузаевки лишилась 79 тысяч рублей, пытаясь перевести деньги через поддельный сайт

В Рузаевке местная жительница лишилась денежных средств при попытке перевести их через поддельный сайт.

Недавно 37-летняя жительница Рузаевки решила перевести на банковскую карту своего знакомого денежные средства. Женщина нашла сайт известного банка, который, как было установлено впоследствии, оказался фальшивым. Для осуществления перевода гражданка ввела данные своей банковской карты, включая CVC-код. После этого с её счета было списано 79 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф