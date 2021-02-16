В Мордовии в ДТП погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло около 08:00 16 февраля на 122-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, водитель автомобиля марки Hyundai в определенный момент движения выехал на встречную полосу и врезался в грузовик марки КамАЗ.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки и его попутчик скончались на месте происшествия. Ещё три пассажира данного транспортного средства были доставлены в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф