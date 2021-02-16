В Саранске в результате ДТП пострадал 56-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 56-летний мужчина.
Указанное происшествие произошло днём 15 февраля на территории Ленинского района города. На улице Полежаева 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2104, проявив невнимательность, врезался в остановившийся автомобиль марки «Ниссан-Кашкай».
Водитель ВАЗа самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф