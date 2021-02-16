В Рузаевском районе в ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

Происшествие произошло днём, 15 февраля на 13-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Chevrolet, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки Mercedes-Benz.

Телесные повреждения получили два пассажира Mercedes-Benz, среди которых 63-летняя женщина и 24-летний парень. Пострадавшие были госпитализированы.

В ходе освидетельствования было установлено, что водитель Chevrolet сел за руль в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф