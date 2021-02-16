Жителя Кочкуровского района осудили за убийство бывшей жены

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Кочкуровского района, обвиняемого в убийстве бывшей жены.

В конце августа прошлого года 53-летний житель села Подлесная Тавла пришел домой к бывшей 50-летней жене, дабы забрать документы. На почве личной неприязни между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений осужденный схватил в руки нож и ударил им бывшую жену в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения пострадавшая скончалась.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф