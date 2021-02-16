В Саранске работница комиссионного магазина обвиняется в присвоении ювелирных изделий

В Саранске суд вынесет приговор в отношении работницы комиссионного магазина, которая обвиняется в присвоении ювелирных изделий.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе прошлого года 20-летняя жительница Саранска, занимая должность продавца комиссионного магазина, похитила пять золотых цепочек, принадлежащих торговой точке. Девушка сдала украшения в другой ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

О пропаже ювелирных изделий руководство магазина узнало спустя некоторое время в ходе инвентаризации и сообщило о произошедшем в полицию. Сумма ущерба составил 138 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф