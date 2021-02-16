Жителя Краснослободского района осудили за кражу денег

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств.

В конце сентября прошлого года 24-летний житель деревни Приволье, повредив дверной замок, проник в дом своей 57-летней односельчанки, которая в тот период времени находилась в городе, и похитил из комода денежные средства в сумме 18 тыс. рублей. Деньги молодой человек спрятал в ствол дерева на берегу реки, откуда планировал ежедневно брать часть купюр и тратить на личные нужды.

Было установлено, что парень недавно вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Также читайте о том, что жителя Кочкуровского района осудили за убийство бывшей жены.

Источник: 13.мвд.рф