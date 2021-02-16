В Саранске 29-летний местный житель подозревается в краже игровой приставки

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже игровой приставки.

Участковым уполномоченным полиции было установлено, что в ноябре прошлого года 29-летний ранее судимый житель Саранска попросил у своего 20-летнего знакомого игровую приставку на некоторое время в пользование. В тот же день подозреваемый сдал приставку в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 18,5 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф