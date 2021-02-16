Общественники посетили одну из колоний Мордовии

Члены общественной наблюдательной комиссии Мордовии Александр Сергеенко и Галина Шикина посетили исправительную колонию №2 УФСИН РФ по республике.

Члены комиссии проверили условия содержания осужденных. Общественники посетили библиотеку, столовую, клуб. Жалоб и заявлений во время посещения от осужденных не поступило.

Правозащитники провели прием осужденных по личным вопросам. На все поступившие вопросы были даны ответы и разъяснения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su