В Саранске в ДТП с участием легковушки и самосвала пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло днём 15 февраля на улице Осипенко. По предварительной информации, 61-летний водитель самосвала марки МАЗ врезался легковой автомобиль марки Hyundai Elantra.
Телесные повреждения получили 27-летний водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка. Пострадавшие были госпитализированы.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.
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Источник: гибдд.рф