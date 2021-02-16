В Саранске в ДТП с участием легковушки и самосвала пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 15 февраля на улице Осипенко. По предварительной информации, 61-летний водитель самосвала марки МАЗ врезался легковой автомобиль марки Hyundai Elantra.

Телесные повреждения получили 27-летний водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка. Пострадавшие были госпитализированы.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

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Источник: гибдд.рф